Жиру рассказал, в каком случае завершит карьеру в сборной Франции
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признался, что Евро-2024 может стать для него последним турниром за национальную команду.
«Я не строю никаких планов, кроме краткосрочных. Самое главное — быть в форме и быть конкурентоспособным, предстоящий чемпионат Европы — это цель.
Мы почти выиграли Евро в 2016 году, и это трофей, который я хотел бы завоевать вместе с Францией. Возможно, это будет мой последний турнир, но я не могу сказать вам, что будет потом», — рассказал Жиру TeleFoot.
37-летний футболист играет за сборную Франции с 2011 года. За команду он провел 128 матчей и забил 56 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
8
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
9
|Марсель
|13
|4
|5
|4
|15-14
|17
|
10
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
11
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
12
|Ренн
|14
|3
|6
|5
|19-19
|15
|
13
|Монпелье
|14
|3
|5
|6
|17-20
|14
|
14
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
15
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|13
|1
|4
|8
|11-24
|7
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|1 : 0
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|4 : 0
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|2 : 0
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|0 : 0
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|1 : 1
|6.12
|23:00
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Кики Куяте
Монпелье
|13
|1
|3