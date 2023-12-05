Жиру рассказал, в каком случае завершит карьеру в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признался, что Евро-2024 может стать для него последним турниром за национальную команду.

«Я не строю никаких планов, кроме краткосрочных. Самое главное — быть в форме и быть конкурентоспособным, предстоящий чемпионат Европы — это цель.

Мы почти выиграли Евро в 2016 году, и это трофей, который я хотел бы завоевать вместе с Францией. Возможно, это будет мой последний турнир, но я не могу сказать вам, что будет потом», — рассказал Жиру TeleFoot.

37-летний футболист играет за сборную Франции с 2011 года. За команду он провел 128 матчей и забил 56 голов.