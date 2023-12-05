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Сегодня, 13:21

Жиру рассказал, в каком случае завершит карьеру в сборной Франции

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признался, что Евро-2024 может стать для него последним турниром за национальную команду.

«Я не строю никаких планов, кроме краткосрочных. Самое главное — быть в форме и быть конкурентоспособным, предстоящий чемпионат Европы — это цель.

Мы почти выиграли Евро в 2016 году, и это трофей, который я хотел бы завоевать вместе с Францией. Возможно, это будет мой последний турнир, но я не могу сказать вам, что будет потом», — рассказал Жиру TeleFoot.

37-летний футболист играет за сборную Франции с 2011 года. За команду он провел 128 матчей и забил 56 голов.

 

Оливье Жиру
Сборная Франции по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Марсель 13 4 5 4 15-14 17
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 2 : 0
29.10 17:00
Метц – Гавр
 0 : 0
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 3 : 0
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
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Марсель – Лион
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