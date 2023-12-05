«Лион» из-за концерта Тейлор Свифт может не сыграть у себя дома в матчах за выживание в лиге 1

«Лион» может столкнуться с проблемами в случае попадания в стыковые матчи по итогам сезона-2023/24 лиги 1.

Как сообщает издание Le Progres, если клуб добьется права сыграть в стыковых матчах по итогам сезона, то не сможет провести ответную игру на домашнем стадионе. Проблема в том, что на 2-3 июня на арене «Лиона» запланированы концерты певицы Тейлор Свифт. Эти даты совпадают с расписанием ответных игр за выживание с командами лиги 2.

Также информируется, что билеты на концерты Тейлор Свифт уже распроданы, так что перенести его будет практически невозможно. «Парк Олимпик Лионне» вмещает более 59 000 человек.

В 13 турах чемпионата Франции «Лион» набрал 7 очков и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. Команда отстает от зоны стыков на 5 очков.