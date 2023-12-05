Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 13:32

«Лион» из-за концерта Тейлор Свифт может не сыграть у себя дома в матчах за выживание в лиге 1

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тейлор Свифт.
Фото USA Today Sports

«Лион» может столкнуться с проблемами в случае попадания в стыковые матчи по итогам сезона-2023/24 лиги 1.

Как сообщает издание Le Progres, если клуб добьется права сыграть в стыковых матчах по итогам сезона, то не сможет провести ответную игру на домашнем стадионе. Проблема в том, что на 2-3 июня на арене «Лиона» запланированы концерты певицы Тейлор Свифт. Эти даты совпадают с расписанием ответных игр за выживание с командами лиги 2.

Также информируется, что билеты на концерты Тейлор Свифт уже распроданы, так что перенести его будет практически невозможно. «Парк Олимпик Лионне» вмещает более 59 000 человек.

В 13 турах чемпионата Франции «Лион» набрал 7 очков и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. Команда отстает от зоны стыков на 5 очков.

ФК Лион
1
0
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиру рассказал, в каком случае завершит карьеру в сборной Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Марсель 13 4 5 4 15-14 17
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 2 : 0
29.10 17:00
Метц – Гавр
 0 : 0
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 3 : 0
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 1 : 1
6.12 23:00
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 12 1 3
Кики Куяте

Кики Куяте

Монпелье

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости