Гаттузо прокомментировал увольнение Гроссо с поста главного тренера «Лиона»
Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал увольнение Фабио Гроссо с поста главного тренера «Лиона».
«Увольнение — это часть нашей работы, хотя я искренне расстроен за него. Любой тренер подвергается риску быть уволенным», — цитирует слова Гаттузо ITASportPress.
2 декабря «Лион» провел первый матч после увольнения главного тренера Фабио Гроссо. С 7 очками команда замыкает таблицу лиги 1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
8
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
9
|Марсель
|13
|4
|5
|4
|15-14
|17
|
10
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
11
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
12
|Ренн
|14
|3
|6
|5
|19-19
|15
|
13
|Монпелье
|14
|3
|5
|6
|17-20
|14
|
14
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
15
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|13
|1
|4
|8
|11-24
|7
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|1 : 0
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|4 : 0
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|2 : 0
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|0 : 0
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|1 : 1
|6.12
|23:00
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Кики Куяте
Монпелье
|13
|1
|3
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