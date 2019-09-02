Жереми Менез: «Мне 32 года, но я сохранил отличную мотивацию»

Французский нападающий Жереми Менез хочет подписать контракт с клубом лиги 1. Вингер, ранее выступавший за «ПСЖ», стал свободным агентом после расторжения контракта с мексиканской «Америкой», за которую он играл полтора года.

— Почему бы не вернуться во Францию, — цитирует beInSports Менеза. — Мне 32 года, я уже начинаю стареть. Но все еще сохранил отличную мотивацию. Самое главное — найти подходящий проект. Посмотрим, что можно сделать.