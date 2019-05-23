Желсон Мартинш: "Монако" не стоит себя обманывать и думать, что команда спаслась от вылета"

Напдаающий "Монако" Желсон Мартинш предостерег партнеров по команде от расслабленности перед заключительном матчем в сезоне. По его словам, монегаски еще не выполнили задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе. Команда идет на 16-м месте, опережая зону стыковых матчей на 3 очка.
- Команда довольна победой над "Амьеном", - цитирует пресс-служба клуба Мартинша. - Нужно, чтобы наши начинания продолжились победой над "Ниццей". Не стоит себя обманывать и думать, что цель выполнена. В футболе возможно все. Мы хотим отдать все силы на поле, чтобы победить в предстоящем матче. Я не думаю о своих личных целях, для меня важнее общекомандный ориентир – сохранение места в лиге 1.
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