Жардим вернулся в "Монако"

"Монако" объявил о возвращении на пост главного тренера Леонарду Жардима. Специалист подписал контракт на 2,5 года, к исполнению обязанностей он приступит в воскресенье. Но на завтрашней игре против "Дижона" монегасками будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Франк Пасси.

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год и был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов. На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Накануне он был отстранен от работы с основной командой.

Под руководством Жардима "Монако" стал чемпионом Франции в 2017 году. В текущем сезоне клуб идет на предпоследнем месте в таблице лиги 1. Цвета команды с этого сезона защищает хавбек сборной России Александр Головин.