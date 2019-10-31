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Жардим считает, что «Монако» заслуженно победил «Марсель»

13:48
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в матче Кубка лиги.

— Победа заслужена, потому что «Монако» провел очень хороший первый тайм, — цитирует Жардима L'Equipe. —  Наша способность переломить игру нанесла противнику вред. Мы вышли в следующий раунд. Я доволен поведением команды. У всех игроков будет практика, будут и другие матчи. Играть могут только 14 человек. Но все это понимают и работают по максимуму. Говорил перед игрой, что собираюсь сменить шесть или семь игроков.

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