Защитник «Реймса» Абдельхамид рассказал, какой план был на матч с «ПСЖ»

Защитник «Реймса» Юнис Абдельхамид объяснил, почему клуб легко выходил из обороны в матче против «ПСЖ» (1:1).

«Выводить мяч из обороны было легко, так как атакующая тройка «ПСЖ» не защищается. Мы понимали, что если пройдем эту первую линию, то эти игроки больше не будут участвовать в коллективной обороне», — сказал защитник Get French Football News.

В атаке «ПСЖ» на матч с «Реймсом» вышли форварды Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 48 очков за 20 матчей.

«Реймс» занимает 11-е место с 26 баллами за 20 матчей.