Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:25

Дисаси — о матче «Монако» с «Анже»: «Есть много положительных моментов, которые можно извлечь из этой игры»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал победу команды над «Анже» в матче 13-го тура чемпионата Франции (2:0).

«В каком-то смысле, я думаю, мы могли сыграть лучше, особенно в первом тайме. Но есть много положительных моментов, которые можно извлечь из этой игры. Мы увидели, что во втором тайме была уверенность; это хорошее предзнаменование перед матчем, который состоится в четверг», — цитирует Дисаси AS Monaco.

На данный момент «Монако» с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В четверг, 3 ноября, французский клуб сыграет с «Црвеной Звездой» в рамках матча группового этапа Лиги Европы.

Источник: https://www.asmonaco.com/en/axel-disasi-a-lot-of-positives/
Футбол
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ницца» одержала волевую победу в матче с «Лорьяном»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
8
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
9
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 3 : 0
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 4 : 3
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 2 : 2
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 1 : 0
30.10 17:00
Брест – Реймс
 0 : 0
30.10 17:00
Монако – Анже
 2 : 0
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 1
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
30.10 19:05
Лорьян – Ницца
 1 : 2
30.10 22:45
Лион – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости