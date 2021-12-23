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Защитник «Лорьяна»: «Когда у «ПСЖ» не играют Неймар и Мбаппе, их команде не хватает скорости»

Защитник «Лорьяна» оценил игру «ПСЖ» в матче лиги 1
14:32
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Полузащитник «Лорьяна» Тома Монкондюи высказался об игре «ПСЖ» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.

«Мы разочарованы. Если бы нам сказали в начале матча, что игра закончится со счетом 1:1, мы были бы счастливы. Но ходом игры мы разочарованы. Мы могли решать исход игры, но в концовке плохо сыграли. Когда у «ПСЖ» не играют Неймар и Мбаппе, их команде не хватает скорости и креативности», — цитирует Монкондюи Culture PSG.

«ПСЖ» набрал 46 очков и занимает первое место. У «Лорьяна» 16 очков и 19-я позиция.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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