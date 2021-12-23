Повторный тест Головина на коронавирус дал отрицательный результат. Полузащитник полетел в Россию
11:23
Повторный тест полузащитника «Монако» Александра Головина на коронавирус дал отрицательный результат. Симптомов болезни у него нет. Воспользовавшись перерывом в чемпионате, он на несколько дней полетел домой — в Россию.
Накануне Головин не попал в заявку «Монако» на матч 19-го тура лиги 1 с «Ренном» (2:1), хотя еще днем ранее был в списке футболистов, которые готовились к игре. По данным «СЭ», его тест на коронавирус дал сомнительный результат. В клубе решили не рисковать и оставили Головина вне команды.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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