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Рыболовлев обратился к болельщикам «Монако»

15:39
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Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев обратился к болельщикам французской команды. 10 лет назад функционер приобрел клуб.

«Когда я пришел в клуб, у меня были грандиозные планы, связанные с развитием «Монако». Рад, что многие из них удалось осуществить, над другими мы еще работаем. Не предполагал, что испытаю столько сильных и незабываемых эмоций», — говорится в письме Рыболовлева.

Функционер также поблагодарил всех болельщиков за поддержку «Монако».

После 19 туров лиги 1 клуб расположился на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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