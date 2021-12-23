Рыболовлев обратился к болельщикам «Монако»

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев обратился к болельщикам французской команды. 10 лет назад функционер приобрел клуб.

«Когда я пришел в клуб, у меня были грандиозные планы, связанные с развитием «Монако». Рад, что многие из них удалось осуществить, над другими мы еще работаем. Не предполагал, что испытаю столько сильных и незабываемых эмоций», — говорится в письме Рыболовлева.

Функционер также поблагодарил всех болельщиков за поддержку «Монако».

После 19 туров лиги 1 клуб расположился на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.