Зарплата Верратти будет зависеть от количества сыгранных матчей

Изданию Le Parisien стали известны подробности нового контракта «ПСЖ» с полузащитником Марко Верратти.

По информации источника, соглашение структурировано таким образом, что зарплата игрока будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от количества сыгранных матчей с «растущим процентом».

Такая политика была введена спортивным директором клуба Луисом Кампосом после консультации с экспертами.

Верратти и «ПСЖ» заключили новый контракт в конце 2022 года. Соглашение рассчитано до 2026 года.