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Дешам подал в суд на журналиста RMC за клевету в ситуации с Бензема

Виталий Косик
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подал в суд на журналиста издания RMC Даниэля Риоло за клевету в свой адрес из-за неучастия нападающего Карима Бензема на чемпионате мира в Катаре.

Журналист назвал французского специалиста «лжецом» и «манипулятором» после того, как Дешам объяснил отсутствие Бензема в составе команды на ЧМ-2022.

«У Дешама нет проблем с критикой, даже резкой, но здесь его порядочность и честность подвергаются сомнениям. Господин Риоло сказал, что он манипулятор и лжец, это неприемлемые заявления», — приводит слова адвоката Дешама AFP.

Бензема получил травму бедра перед стартом турнира в Катаре и покинул расположение команды.

Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
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 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
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 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
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 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
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 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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Марсель – Монпелье
 - : -
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Осер – Труа
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Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
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 - : -
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Брест – Тулуза
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Клермон Фут – Аяччо
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Нант – Реймс
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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М`Бай Ньянг

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