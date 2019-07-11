Защитник Юссуф Коне стал игроком "Лиона", сообщает пресс-служба клуба. 24-летний малиец поставил подпись под пятилетним контрактом.

Ранее сообщалось, что "ткачи" заплатили "Лиллю" за игрока 9 миллионов евро. Также "доги" получат 25 процентов от последующей продажи.

В прошлом сезоне Коне провел 23 матча за "Лилль" во всех турнирах и получил 3 желтые карточки.

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