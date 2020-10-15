«Я мог бы показать наши интимные видео». Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон

Чемпион мира-2018 француз Адиль Рами в автобиографии отвечает на обвинения со стороны своей бывшей невесты — актрисы и фотомодели Памелы Андерсон. Пара встречалась около двух лет. В июне 2019 года Андерсон рассказала о разрыве, обвинив Рами в изменах и домашнем насилии.

— Я знаю, что она хотела сделать, обвинив меня. Она хотела сломать меня, особенно в плане моей работы с Ассоциацией защиты женщин, подвергшихся насилию, — приводит Bild фрагмент автобиографии Рами. — Она никогда не сообщала обо мне полиции, потому что на самом деле ничего этого не происходило. Я долго мучился, люди врали обо мне.

Я молчал, не защищался, не наносил ответный удар. Я бы мог вывалить грязное белье после разрыва. Я бы мог показать наши интимные видео, ее электронные письма, стихи и безумные любовные тексты, которые бы опровергли то, что она говорит.

В начале 2020 года Рами стал игроком «Сочи», но из-за травмы не провел за российский клуб ни одного матча и летом перешел в «Боавишту».