22:06 17 декабря | ФУТБОЛ — Франция

Второй матч "Кана" подряд отменен из-за тумана

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Матч 18-го тура чемпионата Франции между "Каном" и "Метцем", который должен был начаться сегодня в 22:00, был отменен из-за сильного тумана. Официальные лица встречи до последнего ждали, что погода наладится, но все же решили перенести игру. Поединок состоится 18 декабря в 16:30 по московскому времени.

В прошлом туре, 10 декабря, матч "Нант" - Кан" был отменен по той же причине. Эта игра перенесена на 18 января.

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