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Вратарь «Монако», у которого был коронавирус, вернулся к тренировкам

02:40
16 сентября. Бенжамен Леком. Фото ФК «Монако»
16 сентября. Бенжамен Леком. Фото ФК «Монако»
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Вратарь «Монако» Бенжамен Леком вернулся к тренировкам. С 4 сентября 29-летний француз находился на карантине, так как сдал положительный тест на Covid-19.

«Леком вернулся», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако» в Twitter.

В этом сезоне Леком сыграл в двух матчах и пропустил 2 гола при одной встрече без пропущенных мячей.

Напомним, за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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