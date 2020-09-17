Вратарь «Монако», у которого был коронавирус, вернулся к тренировкам

Вратарь «Монако» Бенжамен Леком вернулся к тренировкам. С 4 сентября 29-летний француз находился на карантине, так как сдал положительный тест на Covid-19.

«Леком вернулся», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако» в Twitter.

В этом сезоне Леком сыграл в двух матчах и пропустил 2 гола при одной встрече без пропущенных мячей.

Напомним, за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.