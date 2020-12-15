Возвращение Головина снова откладывается. Врачи «Монако» не хотят рисковать его здоровьем

Главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что не знает точной даты возвращения Александра Головина. Пока 24-летний полузащитник не готов на 100 процентов.

— Нам не хватает Александра. Хотелось бы, чтобы в составе появился еще один игрок такого же уровня, — отметил Ковач. — Надеюсь, он вернется как можно скорее. Но очень сложно назвать точную дату. Врачи сказали мне, что еще рано и не стоит рисковать. Нас не устраивает, если футболист готов не полностью, а на 99 процентов. Если необходимо подождать еще одну, две или три недели, то подождем. Головин нужен нам на весь сезон, а не на три оставшиеся до конца года игры.

В этом месяце «Монако», который занимает в чемпионате Франции шестое место, встретится с «Лансом» (16 декабря), «Дижоном» (20 декабря) и «Сент-Этьеном» (23 декабря).

Головин травмировался в конце августа, успев провести всего две встречи. После этого давались разные прогнозы по поводу его восстановления. В итоге лечение надрыва мышцы задней поверхности бедра сильно затянулось.

(Александр Бобров)