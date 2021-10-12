Во Франции судьи могут начать использовать микрофоны во время матчей

Большинство французских судей (60%) поддержали идею эксперимента, в рамках которого они должны будут использовать микрофоны во время матчей, сообщает L'Equipe. Отмечается, что данное нововведение должно сделать работу арбитров «более прозрачной и показать их непредвзятость».

По информации источника, в ближайшее время рабочая группа Профессиональной футбольной лиги, состоящая из руководителей клубов, арбитров, а также представителей лиги 1, проведет собрание, на котором обсудят данную идею.

21 ноября состоится второе совещание, на котором будет представлен готовый план нововведений. В случае если будет принято решение провести эксперимент, лиге потребуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), который занимается ведением и регулированием правил игры.