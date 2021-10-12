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Венгер будет тренером объединенной саудовской команды в товарищеском матче с «ПСЖ»

12 октября, 15:43
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на один матч возглавит команды, сформированные из игроков саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль», сообщает Al Arabiya.

По информации источника, объединенная саудовская команда в январе 2022 года проведет матч с «ПСЖ» в рамках товарищеского турнира Riyadh Season Cup.

В настоящее время 71-летний француз работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.

Дополнительная информация:

https://english.alarabiya.net/life-style/2021/10/11/Saudi-Arabia-signs-Arsene-Wenger-to-coach-Saudi-football-clubs-for-PSG-Riyadh-match

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