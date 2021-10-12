Венгер будет тренером объединенной саудовской команды в товарищеском матче с «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на один матч возглавит команды, сформированные из игроков саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль», сообщает Al Arabiya.

По информации источника, объединенная саудовская команда в январе 2022 года проведет матч с «ПСЖ» в рамках товарищеского турнира Riyadh Season Cup.

В настоящее время 71-летний француз работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.