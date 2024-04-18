Во Франции назвали травму Головина большим ударом для «Монако»

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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о травме полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Да, мы думаем, что он выбыл как минимум на пять недель, и что для него сезон закончен. Это большой удар для «Монако», — сказал Леклер «СЭ».

Ранее французское издание L'Equipe сообщало, что Головин повредил лодыжку на тренировке «Монако».