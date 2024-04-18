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Сегодня, 13:38

Во Франции назвали травму Головина большим ударом для «Монако»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о травме полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Да, мы думаем, что он выбыл как минимум на пять недель, и что для него сезон закончен. Это большой удар для «Монако», — сказал Леклер «СЭ».

Ранее французское издание L'Equipe сообщало, что Головин повредил лодыжку на тренировке «Монако».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Источник: полузащитник «Монако» Головин больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 29 15 8 6 44-27 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
8
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
9
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
10
 Ренн 29 10 9 10 41-36 39
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 29 8 10 11 36-41 34
14
 Нант 29 9 4 16 28-45 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
18
 Клермон Фут 29 4 10 15 21-48 22
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34 тур
12.04 22:00
Метц – Ланс
 2 : 1
13.04 18:00
Страсбур – Реймс
 3 : 1
13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 1 : 2
14.04 14:00
Гавр – Нант
 0 : 1
14.04 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
14.04 21:45
Лион – Брест
 4 : 3
24.04 20:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
24.04 20:00
Монако – Лилль
 - : -
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Марсель – Ницца
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