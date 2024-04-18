В «Монако» подтвердили, что Головин травмировал лодыжку
В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос «СЭ» о травме полузащитника клуба Александра Головина.
«У Александра Головина действительно травма лодыжки», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин пропустит около пяти недель из-за травмы.
В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|29
|15
|8
|6
|44-27
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|29
|12
|7
|10
|38-32
|43
|
7
|Лион
|29
|12
|5
|12
|38-45
|41
|
8
|Реймс
|29
|11
|7
|11
|36-39
|40
|
9
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
10
|Ренн
|29
|10
|9
|10
|41-36
|39
|
11
|Тулуза
|29
|9
|9
|11
|34-37
|36
|
12
|Страсбур
|29
|9
|9
|11
|33-40
|36
|
13
|Монпелье
|29
|8
|10
|11
|36-41
|34
|
14
|Нант
|29
|9
|4
|16
|28-45
|31
|
15
|Гавр
|29
|6
|10
|13
|27-37
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|29
|7
|5
|17
|30-49
|26
|
18
|Клермон Фут
|29
|4
|10
|15
|21-48
|22
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.04
|22:00
|
Метц – Ланс
|2 : 1
|13.04
|18:00
|
Страсбур – Реймс
|3 : 1
|13.04
|22:00
|
Ренн – Тулуза
|1 : 2
|14.04
|14:00
|
Гавр – Нант
|0 : 1
|14.04
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|1 : 1
|14.04
|21:45
|
Лион – Брест
|4 : 3
|24.04
|20:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|24.04
|20:00
|
Монако – Лилль
|- : -
|24.04
|22:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|20
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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