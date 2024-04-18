В «Монако» подтвердили, что Головин травмировал лодыжку

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В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос «СЭ» о травме полузащитника клуба Александра Головина.

«У Александра Головина действительно травма лодыжки», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин пропустит около пяти недель из-за травмы.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.