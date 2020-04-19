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Во Франции назвали топ-10 самых быстрых футболистов в мире

19:36
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Кильян Мбаппе. Фото AFP
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Французская газета Le Figaro составила рейтинг самых быстрых футболистов в мире. Журналисты сделали это с помощью собственных измерений.

Самым быстрым признали форварда «ПСЖ» и сборной Франции Кильяна Мбаппе — 36 км/ч. Вторым стал нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс (35,7 км/ч). Третий — Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») способен развить скорость в 35,5 км/ч.

В топ-10 также вошли: Мохамед Салах, Кингсли Коман, Альваро Одриосола, Начо Фернандес, Карим Беллараби, Кайл Уокер и Лерой Сане.

В этот рейтинг не попали Криштиану Роналду и Эрлин Холанн, которых ранее издание включало в свои видеонарезки за скоростные рывки.

Список самых быстрых футболистов Le Figaro:

1. Мбаппе — 36,0 км/ч

2. Иньяки Уильямс — 35,7

3. Обамеянг — 35,5

4. Карим Беллараби («Байер») — 35,27

5. Кайл Уокер («Манчестер Сити») — 35,21

6. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 35,04

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 35,0

8. Кингсли Коман («Бавария») — 35,0

9. Альваро Одриосола («Бавария») — 34,99

10. Начо Фернандес («Реал») — 34,62

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