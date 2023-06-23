Владельцы «ПСЖ» приобретут долю акций хоккейного и баскетбольного «Вашингтона»

Читать «СЭ» в

Компания Qatar Sports Investments (QSI), которой принадлежит «ПСЖ», приобретет часть акций в команде НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Вашингтон Уизардс» из НБА, пишет Associated Press News.

По данным источника, компания купит 5 процентов материнской компании, которая владеет тремя клубами. Сумма сделки составит 4,05 миллиарда долларов.

Также в сделку попадет доля акций клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Вашингтон Мистикс».

Инвесторы их Катара впервые вложат средства в американский профессиональный спорт.