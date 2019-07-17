Виторину Илтон: "Неймару не хватает психологической устойчивости, чтобы быть лидером"

Защитник "Монпелье" Виторину Илтон сожалеет, что Неймар хочет покинуть "ПСЖ". По его словам, форварду не хватает характера, чтобы быть лидером.

– Возможность играть против футболиста его таланта дана не каждому, – цитирует AFP Илтона. – Если он покинет чемпионат Франции, будет жалко. Мы же не знаем, что творится в голове у футболиста. В Париже он пережил много неприятностей. Думаю, он хочет попробовать что-то другое. Он часто получал травмы и не смог показать всего, на что способен. Это фантастический игрок – ничего не скажешь. Но мы много обсуждаем его личные проблемы. Это мешало Неймару в лиге 1. Ему не хватает лидерских качеств. У него есть талант, огромный талант. Но не хватает психологической устойчивости, чтобы быть лидером.