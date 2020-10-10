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Новости   //    Футбол   //    Франция

Верратти не собирается покидать «ПСЖ»

03:32
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти признался, что не задумывался об уходе из клуба. Итальянец перебрался во Францию в 2012 году.

— Мне нравится играть в футбол и делать это в команде, которая ставит большие цели, — цитирует Goal Верратти. — За эти 8 лет я ни разу не думал о том, чтобы уехать из «ПСЖ» в другую команду. Чувствую себя хорошо здесь, где играю со многими чемпионами.

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