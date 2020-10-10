Верратти не собирается покидать «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти признался, что не задумывался об уходе из клуба. Итальянец перебрался во Францию в 2012 году.
— Мне нравится играть в футбол и делать это в команде, которая ставит большие цели, — цитирует Goal Верратти. — За эти 8 лет я ни разу не думал о том, чтобы уехать из «ПСЖ» в другую команду. Чувствую себя хорошо здесь, где играю со многими чемпионами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.