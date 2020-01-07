Ванда Нара: «Останется ли Икарди в Париже? Пока ничего не решено»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пока не решил, останется ли в Париже после окончания срока аренды из «Интера». Об этом рассказала его жена и агент Ванда Нара.

— Летать из Парижа в Милан и Рим легче в теории, чем на практике, но я могу с этим справиться, — цитирует Gazzetta dello Sport Нару. — У него все хорошо во Франции, и я этому очень рада. Останется ли он там? Ничего пока не подтверждено. Это его решение. Посмотрим.

В 18 матчах за «ПСЖ» Икарди забил 14 мячей. В «Интере» он провел последние шесть сезонов, сыграл 219 матчей, забил 124 мяча.