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Ванда Нара кардинально изменила мнение о переходе Икарди в «ПСЖ»: «Это лучший вариант»

18:17
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Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, взяла свои слова назад относительно перехода форварда в «ПСЖ» на правах аренды из «Интера». Ранее аргентинская пресса опубликовала ее заявление, в котором Нара сказала, что это был худший вариант из возможных.

— «ПСЖ» был лучшим вариантом для Мауро, — цитирует Le Figaro Нару, изменившую свою позицию. — Поэтому мы приняли предложение. Здесь высокий уровень требований. Но это лучший вариант. Вся семья гордится. Это мое единственное заявление.

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