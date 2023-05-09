Ван Бастен раскритиковал Месси за возможный переход в «Аль-Хиляль»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко Ван Бастен выступил с критикой в адрес форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в связи с возможным трансфером аргентинца в «Аль-Хиляль».

«Я думаю, это плохо, что ради денег приходится ехать в Саудовскую Аравию. Ты много заработал, иди и занимайся тем, что тебе нравится. Я не могу себе этого представить. Ты сам себе босс, не так ли? Ты можешь играть в футбол, где захочешь, верно?» — сказал Ван Бастен в эфире Ziggo Sport.

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард дал свое согласие на переход в клуб из Саудовской Аравии, который предложил ему «огромный контракт». Соглашение Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.