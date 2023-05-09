Месси во вторник тренировался с «ПСЖ», он готовится к игре с «Аяччо»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сегодня, 9 мая, провел тренировку в общей группе, сообщает RMC.

По информации издания, футболист примет участие в домашнем матче 35-го тура лиги 1 против «Аяччо».

2 мая «ПСЖ» отстранил Месси на две недели из-за того, что он без разрешения руководства улетел в Саудовскую Аравию и пропустил тренировку.

Позднее Месси принес извинения руководству и команде и уже 8 мая возобновил тренировки.