Вадим Васильев: "Все, что хотел, сказал на официальном сайте "Монако"

Футбольный функционер Вадим Васильев отказался от подробных комментариев по поводу своего ухода из "Монако". Сегодня стало известно об уходе Васильева с поста вице-президента клуба.

– Понимаю, по какому поводу вы звоните, но не буду давать комментариев. Я сказал все, что хотел, в заявлении на официальном сайте клуба, больше мне добавить нечего, извините, – сказал Васильев.

Васильев пришел в "Монако" в 2013 году в качестве спортивного директора, с августа 2013 года Васильев стал вице-президентом клуба. При нем "Монако" становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

В комментарии официальному сайту монегасков 53-летний Васильев отметил, что гордится итогами своей работы в клубе, подчеркнул, что сделал "все от себя зависящее" для достижения высоких результатов, и поблагодарил владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева, который позволил ему получить "уникальный, полный эмоций опыт".

Сейчас "Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги. (Иван Торопцев)