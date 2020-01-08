Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о своих планах в роли футбольного агента. Ранее он заявлял,что открыл свое агентство, поскольку не хотел уходить в средний клуб после работы с монегасками.

— Я хотел остаться в футболе, — цитирует Goal Васильева. — Когда это в твоей крови, сложно от этого отказаться. Думаю, с моим знанием рынка и с учетом того, что «Монако» — единственный клуб, заработавший миллиард евро на трансферах, я смогу сыграть важную роль.

Лигу 1 я знаю лучше всего, но я буду работать по всему миру. Сотрудничество с «Монако»? Конечно. Я говорил с Олегом Петровым, у нас хорошие отношения.