Вадим Васильев: «Мбаппе окажется в «Реале» — это неизбежно»
28 ноября 2019, 15:00
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев уверен, что форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе однажды перейдет в «Реал». По словам Васильева, мадридцы выходили на Мбаппе, когда тот еще играл за монегасков.
— Когда это произойдет? Не знаю, но это кажется неизбежным, — цитирует AS Васильева. — Предложение «Реала» было очень интересным для «Монако», но он сказал мне: «Вадим, для меня это слишком рано. Я не провел в чемпионате родной страны даже год. Я не хочу покидать свою страну, я хочу стать великим игроком здесь. Мадрид подождет».
«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в 2017 году с обязательным выкупом в размере 180 миллионов евро. Это второй по величине трансфер в истории футбола.
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