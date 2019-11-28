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Вадим Васильев: «Мбаппе окажется в «Реале» — это неизбежно»

28 ноября 2019, 15:00

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев уверен, что форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе однажды перейдет в «Реал». По словам Васильева, мадридцы выходили на Мбаппе, когда тот еще играл за монегасков.

— Когда это произойдет? Не знаю, но это кажется неизбежным, — цитирует AS Васильева. — Предложение «Реала» было очень интересным для «Монако», но он сказал мне: «Вадим, для меня это слишком рано. Я не провел в чемпионате родной страны даже год. Я не хочу покидать свою страну, я хочу стать великим игроком здесь. Мадрид подождет».

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в 2017 году с обязательным выкупом в размере 180 миллионов евро. Это второй по величине трансфер в истории футбола.

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