Голкипер «Авранша» на последних минутах матча отразил пенальти и забил гол головой

«Авранш» на последних минутах спасся от поражения в матче 8-го тура третьего дивизиона Франции против ГОАЛ — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Рене Фенуйера» в Авранше.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Алексис Гонсалвес вывел гостей вперед. На 90-й минуте встречи полузащитник Флориан Распентино имел шанс удвоить преимущество, но не смог реализовать пенальти. Голкипер Антони Бев поймал мяч. Спустя несколько минут вратарь пришел на стандарт в штрафную площадь соперника и головой отправил мяч в ворота соперника, сравняв счет.

«Авранш» и ГОАЛ теперь имеют по 9 очков в турнирной таблице и занимают 11-е и 12-е места соответственно.