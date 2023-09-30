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Голкипер «Авранша» на последних минутах матча отразил пенальти и забил гол головой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антони Бев празднует гол.

«Авранш» на последних минутах спасся от поражения в матче 8-го тура третьего дивизиона Франции против ГОАЛ — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Рене Фенуйера» в Авранше.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Алексис Гонсалвес вывел гостей вперед. На 90-й минуте встречи полузащитник Флориан Распентино имел шанс удвоить преимущество, но не смог реализовать пенальти. Голкипер Антони Бев поймал мяч. Спустя несколько минут вратарь пришел на стандарт в штрафную площадь соперника и головой отправил мяч в ворота соперника, сравняв счет.

«Авранш» и ГОАЛ теперь имеют по 9 очков в турнирной таблице и занимают 11-е и 12-е места соответственно.

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 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
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 Нант 6 2 2 2 11-11 8
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 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
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 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
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 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
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16
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
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 Лион 6 0 2 4 3-11 2
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