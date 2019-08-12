В "Монако" Головина появится врач, работавший с Месси

"Монако" на своем официальном сайте сообщил о кадровых перестановках в клубе.

Сообщается, что техническим директором клуба стала Ольга Дементьева. Ранее она занимала различные административные должности в клубе. Она будет курировать в том числе и медицинский отдел.

Руководить же медицинским персоналом будет доктор Луис Тиль-Перес. С 2013 по 2016 год он работал в медицинском штабе "Барселоны". После этого он на протяжении года работал в "Бенфике". Специализируется на ортопедической хирургии и травматологии

За подбор персонала в клубе отвечает заместитель генерального директора Олег Петров.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр