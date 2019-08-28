Усэйн Болт презентовал новую форму «Марселя»

Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в презентации новой формы «Марселя». Французский клуб подготовил специальный комплект к 120-летию клуба. Спринтеру вручили футболку, на которой вместо номера было нанесено его рекордное время.

Также на презентацию был приглашен экс-форвард провансальцев, «Ливерпуля» и «Кубани» Джибриль Сиссе.