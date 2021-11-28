«Уникальное ощущение». Рамос поделился эмоциями от дебюта за «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился эмоциями после дебюта за команду в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).

«Уникальное ощущение. Я счастлив и очень доволен. Это особенный день для меня после того, как провел столько времени, не играя. Для меня важно помогать команде, отыграть весь матч.

Мы хорошо сыграли и взяли 3 очка. Должны продолжать в том же духе. Для первого матча все прошло хорошо, со временем мы с одноклубниками узнаем друг друга еще лучше, и это придаст нам еще больше сил», — приводит слова Рамоса пресс-служба клуба.

Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» в качестве свободного агента летом 2021 года. Он пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем.