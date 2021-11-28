«Уникальное ощущение». Рамос поделился эмоциями от дебюта за «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился эмоциями после дебюта за команду в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).
«Уникальное ощущение. Я счастлив и очень доволен. Это особенный день для меня после того, как провел столько времени, не играя. Для меня важно помогать команде, отыграть весь матч.
Мы хорошо сыграли и взяли 3 очка. Должны продолжать в том же духе. Для первого матча все прошло хорошо, со временем мы с одноклубниками узнаем друг друга еще лучше, и это придаст нам еще больше сил», — приводит слова Рамоса пресс-служба клуба.
Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» в качестве свободного агента летом 2021 года. Он пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/sergio-ramos-cest-une-sensation-unique-reactions-paris-saint-germain-saint-etienne-psg-ligue-1
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю