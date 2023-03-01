Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен

Бывший футболист сборной Франции Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет, сообщает L'Equipe.

Фонтен выступал за национальную команду с 1953 по 1960 год. Он является рекордсменом по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира — 13 мячей в 1958 году. Всего за сборную Фонтен провел 21 матч и забил 30 голов.

В период игровой карьеры он выступал за «Ниццу» и «Реймс», стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции. Фонтен был награжден орденом Почетного легиона — высшей государственной наградой Франции.