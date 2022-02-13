У Почеттино возник конфликт со спортивным директором «ПСЖ»
У главного тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино произошел конфликт со спортивным директором клуба Леонардо, сообщает Goal.
Летом аргентинский специалист просил увеличить тренерский штаб, а также взять еще несколько дополнительных человек на работу в штаб персонала команды, но Леонардо отказал ему в этой просьбе. Также тренер и спортивный директор не мог договориться по трансферным целям.
Ранее появилась информация, что руководство «ПСЖ» поставило перед своим главным тренером серьезную цель — пройти «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Если парижане не смогут выйти в четвертьфинал турнира, то клуб попрощается со своим главным тренером.
СМИ считают, что боссы «ПСЖ» работают над тем, чтобы команду возглавил бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|
2
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|24
|10
|8
|6
|33-30
|37
|
6
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
7
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
8
|Нант
|24
|10
|5
|9
|31-28
|35
|
9
|Лилль
|24
|9
|8
|7
|32-35
|35
|
10
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
11
|Ланс
|23
|9
|6
|8
|36-33
|33
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
19
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|
20
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|11.02
|23:00
|
ПСЖ – Ренн
|1 : 0
|12.02
|19:00
|
Монпелье – Лилль
|0 : 1
|12.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|2 : 0
|13.02
|15:00
|
Монако – Лорьян
|0 : 0
|13.02
|17:00
|
Анже – Страсбур
|0 : 1
|13.02
|17:00
|
Брест – Труа
|5 : 1
|13.02
|17:00
|
Клермон Фут – Сент-Этьен
|1 : 2
|13.02
|17:00
|
Нант – Реймс
|1 : 0
|13.02
|19:05
|
Ланс – Бордо
|- : -
|13.02
|22:45
|
Метц – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0