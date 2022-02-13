У Почеттино возник конфликт со спортивным директором «ПСЖ»

У главного тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино произошел конфликт со спортивным директором клуба Леонардо, сообщает Goal.

Летом аргентинский специалист просил увеличить тренерский штаб, а также взять еще несколько дополнительных человек на работу в штаб персонала команды, но Леонардо отказал ему в этой просьбе. Также тренер и спортивный директор не мог договориться по трансферным целям.

Ранее появилась информация, что руководство «ПСЖ» поставило перед своим главным тренером серьезную цель — пройти «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если парижане не смогут выйти в четвертьфинал турнира, то клуб попрощается со своим главным тренером.

СМИ считают, что боссы «ПСЖ» работают над тем, чтобы команду возглавил бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.