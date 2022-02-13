«Ланс» одержал победу в матче с «Бордо»

«Ланс» победил «Бордо» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата Франции.

По ходу игры «Ланс» вел 3:0. Отличились Арно Калимуэндо, Гаэль Какюта (с пенальти) и Секу Фофана. Гости отыграли два мяча. Голы забивали Альберт Элис и Хван Уй Джо.

«Ланс» набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Бордо» 20 очков и последнее, 20-е место.

В следующем туре «Бордо» примет «Монако», а «Ланс» — «Лион».