Тухель ждет, что Неймар сыграет с "Монако"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем чемпионата Франции с "Монако". Он рассчитывает, что не игравший с января Неймар сможет выйти на поле.

– Надо немного подождать, – цитирует AFP Тухеля. – Возможно, уже в воскресенье он сыграет. Тесты Неймар прошел успешно, он уверен в себе, борется, не боится и чувствует себя хорошо.

Менье и Тиагу Силва еще травмированы. Возможно, Силва вернется к финалу Кубка Франции с "Ренном" 27 апреля. Но у меня нет всей информации. Восстановления Маркиньюса, Дракслера, Нкунку, Шупо-Мотинга и Ди Марии нужно немного подождать. Возможно, они не сыграют с "Монако".