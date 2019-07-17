Тухель узнал о желании Неймара покинуть "ПСЖ" до Кубка Америки

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара. Бразилец прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону на неделю позже установленного срока.

– Я всегда разочарован, если игрок опаздывает, – цитирует RMC Тухеля. – Когда узнал о его желании уйти? До Кубка Америки. Но это дело между клубом и Неймаром. Если он находится в раздевалке, то это мой игрок, я с ним работаю. Я готов на все, должен приспособиться ко всем вещам. Мы должны быть гибкими.

Он проводит по две тренировки в день. Это интенсивно, но необходимо. По моему мнению, он готов к китайскому туру.