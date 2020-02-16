Тухель призвал не ругать «ПСЖ» после ничьей с «Амьеном»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после ничейного результата в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Амьена» (4:4) призвал не ругать футболистов и парижскую команду, сообщает Get French Football News.

«Да, у нас была возможность выиграть и дважды забить пятый гол, но мы этого не сделали, — приводит слова Тухеля Get French Football News. — Доволен ли я результатом игры? Мы пропустили четыре гола, конечно, мы недовольны. У соперника было четыре удара в первом тайме, они забили 3 раза, и после этого все стало сложно. Это наша вина, потому что мы не были достаточно сконцентрированы. Сыграли 21 или 22 матча на высшем уровне, супер концентрированно, но сегодня этого не было видно на поле. На все есть причины. Решили дать отдохнуть некоторым игрокам сегодня. Но сейчас не время сердиться. Впереди игры в Лиге чемпионов».