Тухель надеется, что Неймар сможет сыграть с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель выразил надежду, что нападающий Неймар сможет принять участие в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля». Игра состоится в воскресенье, 20 декабря.

— Я очень надеюсь, что Неймар сможет сыграть против «Лилля», это наша задача и наша цель, — цитирует Canal+ Тухеля.

Во встрече лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), которая прошла, в воскресенье, 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под Неймара, за что получил красную карточку. Бразильский нападающий покинул поле в слезах и на носилках.