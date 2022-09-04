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4 сентября, 20:03

«Труа» сыграл вничью с «Ренном»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Труа» сыграл вничью с «Ренном» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что хозяева поля с середина первого тайма играли в меньшинстве после удаления защитника Йоанна Сальмье.

Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 18:05. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:1
Ренн

ФК Ренн
ФК Труа
1
0
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 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
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 Анже 6 0 2 4 6-17 2
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Ланс – Труа
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ПСЖ

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Флориан Сотока

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Ланс

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ПСЖ

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Лилль

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