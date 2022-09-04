«Труа» сыграл вничью с «Ренном»

«Труа» сыграл вничью с «Ренном» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что хозяева поля с середина первого тайма играли в меньшинстве после удаления защитника Йоанна Сальмье.