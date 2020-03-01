Три болельщика «Сент-Этьена» попали в больницу после драки с фанатами «Лиона»

Три болельщика «Сент-Этьена» оказались в больнице после столкновения с фанатами «Лиона» накануне дерби. Как сообщает L'Equipe, в массовой драке, состоявшейся 29 февраля в Лионе, участвовали около 100 человек с каждой из сторон.

В драку быстро вмешалась полиция, разогнав болельщиков, однако девять сторонников «Сент-Этьена» пострадали, а трое были доставлены в больницу. Один из них получил тяжелую травму глаза. При этом арестов не было, дело расследуется.