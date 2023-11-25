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Витинья: «Пока рано говорить, что «ПСЖ» «убил» интригу в чемпионате Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Монако» (5:2) в 13-м туре чемпионата Франции.

«Всегда важно побеждать перед таким матчем, как нас ждет во вторник в Лиге чемпионов. Мы готовы к этой встрече. Это был не идеальный матч, и нам нужно над этим работать. Трудно сказать, был ли это наш самый напряженный матч в сезоне и был ли это матч уровня Лиги чемпионов. Я бы сказал, что это была почти такая игра.

В этом сезоне мы уже проводили сложные матчи. «ПСЖ» демонстрирует очень хорошую динамику, все наши нападающие забили. Они счастливы, особенно Усман Дембеле. Ему нравится забивать. Я надеюсь, что это хороший знак. Говорить о том, что мы «убили» гонку за чемпионство во Франции пока рано", — цитирует L'Equipe Витинью.

«ПСЖ» набрал 30 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» занимает 3-е место (24 очка).

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 - : -
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 - : -
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 - : -
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
26.11 17:00
Нант – Гавр
 - : -
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
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