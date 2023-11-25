Витинья: «Пока рано говорить, что «ПСЖ» «убил» интригу в чемпионате Франции»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Монако» (5:2) в 13-м туре чемпионата Франции.

«Всегда важно побеждать перед таким матчем, как нас ждет во вторник в Лиге чемпионов. Мы готовы к этой встрече. Это был не идеальный матч, и нам нужно над этим работать. Трудно сказать, был ли это наш самый напряженный матч в сезоне и был ли это матч уровня Лиги чемпионов. Я бы сказал, что это была почти такая игра.

В этом сезоне мы уже проводили сложные матчи. «ПСЖ» демонстрирует очень хорошую динамику, все наши нападающие забили. Они счастливы, особенно Усман Дембеле. Ему нравится забивать. Я надеюсь, что это хороший знак. Говорить о том, что мы «убили» гонку за чемпионство во Франции пока рано", — цитирует L'Equipe Витинью.

«ПСЖ» набрал 30 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» занимает 3-е место (24 очка).