Тренер «Метца» устроил драку в конце матча с «Лиллем»

В концовке матча 25-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Метцем» произошла потасовка. Главный тренер гостей Фредерик Антонетти разозлился и толкнул спортивного коррдинатора «догов» Сильвена Армана, который ранее был игроком.

«Я увидел 4-5 человек из «Лилля», которые подошли к судье и что-то просили. Это давление на судью, что я не поддерживаю. Когда кто-то нападает на меня, я защищаюсь. Терпеть не могу людей, которые меня не уважают. Я оттолкнул его, ничего плохого (улыбается)... Моя команда была очень хорошо организована, это доставило много проблем «Лиллю», который не смог забить гол, и это их вывело из себя », — сказал Антонетти в эфире Prime Video .

После игры на пресс-конференции Антонетти был недоволен и покинул ее досрочно.

«Вы любите мягких тренеров, я не такой. Во Франции не любят тренеров с темпераментом, меня не любят, я это знаю», — сказал Антонетти и ушел.

? Furieux, Fr?d?ric Antonetti quitte la conf?rence de presse : «Vous adorez les entra?neurs BCBG, je ne suis pas BCBG. Vous n'aimez pas les entra?neurs avec du temp?rament en France, je ne suis pas aim? je le sais «#LOSCFCM pic.twitter.com/m48hQsUWiV — L'?QUIPE (@lequipe) February 18, 2022

«Лилль» идет на 9-м месте в турнирной таблице лиги 1, а «Метц» — на 18-м