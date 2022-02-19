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Тренер «Метца» устроил драку в конце матча с «Лиллем»

Тренер «Метца» устроил драку в конце матча с «Лиллем»
Евгений Козинов
Корреспондент

В концовке матча 25-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Метцем» произошла потасовка. Главный тренер гостей Фредерик Антонетти разозлился и толкнул спортивного коррдинатора «догов» Сильвена Армана, который ранее был игроком.

«Я увидел 4-5 человек из «Лилля», которые подошли к судье и что-то просили. Это давление на судью, что я не поддерживаю. Когда кто-то нападает на меня, я защищаюсь. Терпеть не могу людей, которые меня не уважают. Я оттолкнул его, ничего плохого (улыбается)... Моя команда была очень хорошо организована, это доставило много проблем «Лиллю», который не смог забить гол, и это их вывело из себя», — сказал Антонетти в эфире Prime Video.

После игры на пресс-конференции Антонетти был недоволен и покинул ее досрочно.

«Вы любите мягких тренеров, я не такой. Во Франции не любят тренеров с темпераментом, меня не любят, я это знаю», — сказал Антонетти и ушел.

«Лилль» идет на 9-м месте в турнирной таблице лиги 1, а «Метц» — на 18-м

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Матч завершен

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 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
10
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
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 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
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 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
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 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
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 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
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 - : -
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Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
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Лорьян – Монпелье
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