Тренер «Марселя» – о поражении от «Лилля»: «Мы были никчемными, нам не хватило уважения к футболу»

Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе раскритиковал игру команды после поражения от «Лилля» (1:3) в матче 28-го тура французской лиги 1.

Поражение стало для команды четвертым подряд во всех турнирах.

«Чувство, которое я испытываю? Гнев. Мы проиграли матч, раздавая сопернику подарки. Мы были никчемными.

Мы могли надеяться на более радостное окончание сезона, чем предполагалось изначально, но если ты проводишь такой матч, когда 1000 болельщиков приехали на стадион, а еще тысячи смотрят по телевизору, возникает чувство стыда. Нам не хватало уважения к футболу и ко многим людям», – заявил Гассе Prime Video Sport.

После 28 туров «Марсель» с 39 очками занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1.